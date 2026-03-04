Nel comune di Valbondione, in alta Val Seriana, si è verificato un terremoto politico con la caduta del sindaco Semperboni. L’ente comunale ha annunciato che il primo cittadino si ricandiderà tra un anno, ma da lunedì tornerà a lavorare in cantiere. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’evento.

Valbondione, in alta Val Seriana, è un piccolo borgo noto sopratutto per la presenza nel suo territorio della fonte del Serio. A circa 2.500 metri di quota, tra il monte Torena e il Pizzo del Diavolo della Malgina, l’acqua sgorga limpida e cristillina. A valle, nel piccolo municipio del paese, ieri mattina (martedì 3 marzo) le acque si sono però mosse come durante una burrasca, con le dimissioni congiunte di sei consiglieri, due di minoranza e quattro della maggioranza dell’ormai ex sindaco Walter Semperboni. Ex primo cittadino, appunto, perchè il suo Consiglio è decaduto ieri per il venir meno del numero legale di consiglieri. “Lo scossone era nell’aria – racconta l’ex sindaco -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Si dimettono sei consiglieri, cade la maggioranza a Valbondione. Semperboni non è più sindacoLe dimissioni rassegnate dal gruppo di minoranza e da quattro consiglieri della maggioranza.

Valva, il sindaco dopo le dimissioni: "Divergenze ormai insanabili, ma mi ricandido"In una nota, Vuolo spiega che si è trattato di una decisione maturata “al termine di una lunga riflessione e comunicata ufficialmente attraverso una...

Approfondimenti e contenuti su Il terremoto politico a Valbondione e...

Discussioni sull' argomento Il terremoto politico a Valbondione e la caduta di Semperboni: Tra un anno mi ricandido, ma da lunedì torno in cantiere; Si dimettono sei consiglieri, cade la maggioranza a Valbondione. Semperboni non è più sindaco.

Il terremoto politico a Valbondione e la caduta di Semperboni: Tra un anno mi ricandido, ma da lunedì torno in cantiereCon le dimissioni in massa di sei consiglieri a Valbondione è decaduto il Consiglio di Walter Semperboni: la Prefettura nominerà un Commissario ... bergamonews.it

Si dimettono sei consiglieri, cade la maggioranza a Valbondione. Semperboni non è più sindacoLe dimissioni rassegnate dal gruppo di minoranza e da quattro consiglieri della maggioranza: Non c'erano più punti condivisi. Il Comune sarà commissariato, Piffari: Un'assunzione di responsabilità ... bergamonews.it

Commissariamento in vista a Valbondione Crisi amministrativa a Valbondione. Si conclude prima della scadenza naturale l'esperienza del sindaco Walter Semperboni alla guida del Comune. Ora arriverà il commissario. facebook