UNICEF | bombardamenti in Libano bambini ancora vittime invisibili

L’UNICEF ha segnalato che nei recenti scontri in Libano si sono verificati numerosi attacchi contro civili e infrastrutture scolastiche, con decine di bambini uccisi o feriti. Le scuole sono state distrutte e molte famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case, generando spostamenti di massa. La ong ha chiesto che le ostilità cessino subito per fermare le vittime innocenti.

Decine di minori uccisi e feriti, scuole distrutte e sfollamenti di massa: l’UNICEF chiede la fine immediata delle ostilità. L’allarme dell’UNICEF sull’escalation in Libano. L’ UNICEF lancia un nuovo allarme sull’ intensificarsi dei bombardamenti in Libano e sulle conseguenze devastanti che il conflitto continua ad avere sui bambini. Secondo le segnalazioni, solo due giorni fa, in pochi minuti di attacchi aerei, 33 bambini sono stati uccisi e altri 153 feriti, vanificando la speranza di una tregua dopo le notizie di un possibile cessate il fuoco regionale. Un bilancio sempre più drammatico per i minori. L’ultimo attacco si aggiunge a un bilancio già definito dall’UNICEF sconcertante: dal 2 marzo, in Libano 600 bambini sono stati uccisi o feriti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF: bombardamenti in Libano, bambini ancora vittime invisibili UNICEF/Ucraina: +11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025, almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. UNICEF, Libano: uccisi oggi 4 bambini della stessa famigliaL’attacco aereo di oggi all’alba ha provocato la morte di 4 bambini e della loro madre. Temi più discussi: Dichiarazione dell’UNICEF sulle ostilità in Medio Oriente; Libano, un'intera famiglia uccisa da un attacco israeliano nella domenica di Pasqua; Unicef, in Libano oltre 1,1 milioni di persone sfollate dal 2 marzo; Unicef. Medio Oriente, generazione di bimbi a picco. Call for Lebanon: cosa sta accadendo in Libano e perché non possiamo ignorarloIl Libano non può aspettare: Alessio Paoletti, fondatore di Call for Lebanon, racconta quattro anni a Beirut e perché non ha potuto girare la testa dall’altra parte Sono oltre un milione i libanesi co ... articolo21.org UNICEF: i bambini vittime dell’escalation militare in Medio OrienteA più di un mese dall’escalation militare in Medio Oriente, il conflitto continua a mietere vittime tra i bambini di tutta la regione. Secondo le notizie, più di 340 bambini sono stati uccisi e (...) ... agoravox.it Il capo dell'Idf: "Siamo in stato di guerra in Libano, non in cessate il fuoco" - facebook.com facebook Libano senza pace. Meloni alle Camere. Orban rischia il posto | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com