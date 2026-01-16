Nel 2025, le vittime tra i bambini in Ucraina sono aumentate dell’11%, con almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti. Bambini e famiglie affrontano blackout, temperature estreme e interruzioni dei servizi essenziali. L’UNICEF continua a rafforzare gli interventi di emergenza per proteggere i più vulnerabili in un contesto di crisi prolungata.

Bambini e famiglie affrontano blackout, freddo estremo e interruzioni dei servizi essenziali mentre l’UNICEF rafforza la risposta d’emergenza.. 16 gennaio 2026 –? “Lo scenario invernale in Ucraina che tutti temevamo è ora realtà. Intensi bombardamenti stanno devastando i sistemi energetici e idrici vitali in un momento di temperature estreme sotto lo zero. Milioni di famiglie in tutto il Paese stanno vivendo giorni senza riscaldamento, elettricità e acqua. I bambini e le loro famiglie sono costantemente in modalità di sopravvivenza. Senza riscaldamento a meno 18 gradi Celsius, la vita in casa in un palazzo di molti piani consiste nel proteggersi dagli attacchi incessanti e sopravvivere alle temperature estreme. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Ucraina: +11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025, almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti

