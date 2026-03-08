Quattro bambini e la loro madre sono stati uccisi questa mattina in un attacco aereo nel Libano. L’attacco è avvenuto all’alba e ha coinvolto una famiglia. L’UNICEF ha diffuso un messaggio sulla tragedia.

L’attacco aereo di oggi all’alba ha provocato la morte di 4 bambini e della loro madre. Il messaggio dell’UNICEF. 7 marzo 2025- L’intensificarsi delle ostilità in Libano continua a mietere vittime tra i bambini. Secondo le ultime notizie, un attacco aereo all’alba di oggi ha ucciso sei civili nella città di Shamshtar, tra cui quattro bambini della stessa famiglia e la loro madre. Il nostro pensiero va alle famiglie e ai feriti. L’UNICEF invita tutte le parti a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e ad agire immediatamente per proteggere i bambini. I bambini non sono un bersaglio. Il loro diritto alla sicurezza e alla protezione deve essere rispettato in ogni momento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF, Libano: uccisi oggi 4 bambini della stessa famiglia

UNICEF/Libano: 7 bambini uccisi e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Sanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Regione Campania,...

UNICEF/Ucraina: +11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025, almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Tutto quello che riguarda UNICEF Libano uccisi oggi 4 bambini....

Temi più discussi: Libano, i bambini stanno subendo le conseguenze dell'escalation di violenza; Libano, sette bambini uccisi in 24 ore. L’allarme dell’Unicef: La violenza deve finire; Israele, nuovi raid aerei colpisce su Iran e Libano. Unicef: oltre 200 bambini uccisi nell'escalation in Medio Oriente; Unicef: in Libano 7 bambini uccisi, 38 feriti e 18 mila sfollati in 24 ore - Aise.it.

Libano: Unicef, 7 bambini uccisi e 38 feriti nelle ultime 24 ore. La violenza deve finire. I minori devono essere sempre protettiSecondo quanto riferito dal ministero della Salute pubblica (MoPH), nelle ultime 24 ore, a causa dell’escalation delle ostilità in tutto il Libano, sono stati uccisi sette bambini e 38 sono rimasti fe ... agensir.it

Libano, la conta dei bambini rimasti uccisi dagli attacchi aerei e i massicci sfollamentiIl report dell’UNICEF. Oltre 12.000 famiglie sono riuscite a trovare rifugio in circa 300 ricoveri aperti in tutto il Paese, ma decine di questi sono già al ... repubblica.it

Questa foto è stata scattata qualche anno fa in Libano , durante una conferenza sul futuro del Medio Oriente, insieme a straordinarie professioniste libanesi. Oggi il Libano si trova ancora una volta coinvolto in una guerra che il suo popolo non vuole. Nella - facebook.com facebook

Libano, raid dell’Idf per recuperare i resti del pilota Ron Arad, mai ritrovati dal 1986 x.com