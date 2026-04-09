Ungheria al voto | a Ravenna arriva il Gulash party e si spera nella sconfitta di Orban alle politiche

Domenica 12 aprile, l'Ungheria si appresta a votare per le elezioni politiche. La consultazione deciderà se proseguire con il governo attuale, dominato da sedici anni da Viktor Orban, o se scegliere una nuova direzione politica. A Ravenna si tiene il

Domenica 12 aprile l'Ungheria è chiamata alle urne dove deciderà se mettere fine al dominio durato sedici anni di Viktor Orban o riconfermare il leader di estrema destra come primo ministro. In corsa al momento ci sono cinque partiti, ma in questi mesi a distinguersi è stato il leader. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Ungheria al voto, Orbán sotto di 10 punti. E se non potesse perdere? L’intervista a Alessandra BrigantiFuturo Prossimo, di Franz Baraggino – In 16 anni non gli era mai successo: a pochi giorni dalle elezioni del 12 aprile, il premier ungherese Viktor...

Temi più discussi: Elezioni ad alto rischio in Ungheria: Viktor Orbán prepara le barricate; Ungheria al voto, Orbán rischia il posto: si muove Putin. Perché è in gioco il destino dell'Ue | Milena Gabanelli; Ungheria al voto tra esplosivi e influenze esterne. Democrazia sotto pressione; Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito.

Elezioni parlamentari in Ungheria, i candidati: Magyar sfida OrbanBudapest al voto il 12 aprile per le parlamentari che potrebbero essere un bivio storico per il Paese con risvolti determinanti anche in chiave Ue. Il primo ministro affronta una sfida interna senza p ... tg24.sky.it

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta storica ... fanpage.it

La tregua in Iran. Le elezioni in Ungheria. Il Governo Meloni alla prova dei conti e della crisi energetica. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. x.com

JD Vance in Ungheria per mostrare il sostegno di Trump al premier nazionalista. Al Mathias Corvinus Collegium ha concluso la sua visita ufficiale, l'università laboratorio sovranista dove i Maga americani sono venuti a studiare il 'modello Orban'. Servizio di R - facebook.com facebook