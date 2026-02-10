Dalla censura alla libertà espressiva | la musica cambia tra responsabilità e rischi dei testi senza filtri

Dalla censura alla libertà di espressione, il panorama musicale italiano cambia radicalmente. Oggi gli artisti possono esprimersi più liberamente, ma questa libertà porta anche rischi, specialmente quando i testi diventano troppo provocatori o senza filtri. La musica riflette la società, ma ora si apre anche a critiche e polemiche sulla responsabilità di ciò che si dice.

La musica, specchio della società, ha subito una profonda trasformazione negli ultimi decenni, passando da testi impegnati e spesso censurati a un’epoca di libertà espressiva che, paradossalmente, solleva interrogativi sulla responsabilità e sul peso delle parole. Uno studio condotto da studenti delle scuole medie Fassi di Carpi evidenzia questo cambiamento, analizzando come le canzoni riflettano personalità e difficoltà, ma anche come la mancanza di filtri possa normalizzare contenuti problematici. L’evoluzione della musica è un tema che affonda le radici in un passato in cui la censura era uno strumento politico e morale diffuso.🔗 Leggi su Ameve.eu

