Stamattina è stata consegnata la medaglia d’oro al valor civile postuma a Fabio Sequi, un giovane di 35 anni di Bagno a Ripoli, deceduto nel 2023 durante un’operazione di salvataggio nel mare di San Vincenzo. La decorazione è stata conferita dalla Presidenza della Repubblica in riconoscimento del suo gesto di coraggio, che ha portato alla perdita della vita.

BAGNO A RIPOLI – Consegnata stamani (29 marzo) la medaglia d’oro al valor civile conferita dalla Presidenza della Repubblica alla memoria di Fabio Sequi, il giovane cittadino di Bagno a Ripoli morto nel 2023 a soli 35 anni per salvare due persone nel mare di San Vincenzo. Il riconoscimento è stato consegnato alla famiglia di Fabio con una cerimonia pubblica ospitata in sala consiliare Falcone e Borsellino in palazzo comunale a Bagno a Ripoli. A consegnare l’onorificenza ai genitori di Fabio, Luciana Bartolini e Nedo Sequi, sono stati il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci. Al fianco dei familiari e degli amici di Fabio, anche molti cittadini che con la loro presenza hanno voluto rendere omaggio al giovane grassinese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Salvò due persone nel mare di San Vincenzo sacrificando la vita: medaglia d’oro al valor civile per Fabio Sequi

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