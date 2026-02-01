Scuole aperte Sport musica compiti | Una risposta concreta alle famiglie

Il Comune di Perugia ha deciso di mettere in campo un progetto sperimentale chiamato “Scuole aperte” per il prossimo anno scolastico. L’obiettivo è offrire ai ragazzi attività sportive, musica e spazi per i compiti, rispondendo alle esigenze delle famiglie. L’iniziativa partirà a breve e coinvolgerà alcune scuole della città, con l’intento di rendere più vivibile e utile il tempo dopo le lezioni.

Il Comune di Perugia attiva in via sperimentale, per l’anno scolastico 20252026, il progetto “ Scuole aperte ”. L’amministrazione mette l’ educazione al centro delle politiche pubbliche e rafforza il ruolo della scuola come infrastruttura sociale fondamentale per la crescita della persona e la coesione delle comunità. Il progetto è rivolto ai bambini delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e si concentra, in questa fase sperimentale, sugli Istituti Comprensivi Perugia 1, Perugia 2, Perugia 3 e Perugia 5, realtà in cui non risultano già attive misure strutturate di contrasto alla povertà educativa in orario extrascolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

