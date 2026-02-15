Arezzo | Festa della Madonna del Conforto un appello del vescovo a solidarietà e pace in tempi di guerra e lutto

Il vescovo Andrea Migliavacca ha invitato i fedeli di Arezzo alla solidarietà e alla pace durante la celebrazione della Madonna del Conforto del 15 febbraio 2026, dopo che il conflitto nel mondo ha portato lutto e sofferenza. La messa si è svolta nel Duomo, dove centinaia di persone hanno partecipato con un senso di unità e speranza. Durante l’omelia, il vescovo ha sottolineato l’importanza di sostenersi a vicenda in tempi difficili, ricordando l’esempio della Madonna come simbolo di conforto e speranza. Per l’occasione, sono stati distribuiti fiori e candele ai

La Madonna del Conforto e l'Appello del Vescovo: Un Segno di Fratellanza in Tempi di Guerra. Arezzo ha celebrato il 15 febbraio 2026 la festa della Madonna del Conforto con una solenne cerimonia in Duomo, presieduta dal vescovo Andrea Migliavacca. L'omelia del vescovo ha lanciato un accorato appello all'accoglienza e alla condivisione, estendendo un pensiero speciale al cardinale Pierbattista Pizzaballa e ricordando l'arcivescovo emerito Riccardo Fontana, scomparso nella settimana precedente. Un Gesto di Devozione e Solidarietà. La festa della Madonna del Conforto, radicata nella storia di Arezzo, affonda le sue origini nel 1446, quando la città fu colpita da carestia e pestilenza. Madonna del Conforto: folla di fedeli. Il cardinale Pizzaballa: Andare oltre lo sguardo delle macerieGrande festa nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per la solennità della Madonna del Conforto. Una grande partecipazione di popolo che ha gremito la cattedrale di Arezzo ininterrottamente dalle ... Porterà in Terra Santa la vostra vicinanza. La messa di Pizzaballa per la Madonna del ConfortoLa celebrazione solenne questa mattina, domenica 15 febbraio: Confortato che la Madonna riesca ancora a fare famiglia e a fare casa. Per ricostruire bisogna andare oltre lo sguardo delle macerie, anc ...