L?arte napoletana a Parigi | una gigantografia di Maradona a due passi dalla Torre Eiffel

Una gigantografia di Diego Maradona campeggia da qualche giorno in una via di Parigi, a pochi passi dalla Torre Eiffel. La grande immagine dell’ex campione del Napoli attira l’attenzione di passanti e turisti, che si fermano a scattare foto. È un omaggio alla leggenda del calcio, ma anche un segno di come Napoli e la sua storia calcistica siano ancora vivi oltre i confini italiani. La scena si svolge in una strada colorata e vivace, che si trova proprio nel cuore della capitale francese.

Da qualche giorno, in una piccola e colorata via di Parigi, a pochi passi dall'iconica Torre Eiffel, c'è qualcosa che lega la capitale francese a Napoli. Nella 15 rue Violet, sulle mura del locale Maison Mozza, è stato realizzato un murale che unisce cultura, identità, tradizione e calcio nel nome e nel ricordo sempre vivo di Diego Armando Maradona. Il protagonista A idearlo è Taddeo Del Gaudio, aka Reale, street artist originario del rione Petraro, zona tra Santa Maria la Carità e Castellammare di Stabia. L'artista sale agli onori della cronaca nel 2024 quando realizza un murale dedicato a Geolier nel cuore di Secondigliano, quartiere dove il rapper è nato e cresciuto.

