I Carri di Sant' Antuono ma anche teatro concerti e mostre | gli eventi casertani nel week end dal 16 al 18 gennaio
Il fine settimana dal 16 al 18 gennaio a Caserta propone eventi vari, tra cui la Festa dei Carri di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania. Spettacoli teatrali con Fabio Brescia, Antimo Casertano, Marina Cioppa e Davide Tassi, oltre a mostre, concerti e un’escursione in bicicletta. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e partecipare a iniziative culturali in città e dintorni.
Un fine settimana dedicato a Sant'Antonio Abate e quindi alla Festa dei Carri di Macerata Campania. Spazio anche al teatro con gli spettacoli di Fabio Brescia, Antimo Casertano, Marina Cioppa e Davide Tassi; la voce di Mariagrazia De Luca, le mostre, l'escursione in bicicletta nella zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it
