I Carri di Sant' Antuono ma anche teatro concerti e mostre | gli eventi casertani nel week end dal 16 al 18 gennaio

Il fine settimana dal 16 al 18 gennaio a Caserta propone eventi vari, tra cui la Festa dei Carri di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania. Spettacoli teatrali con Fabio Brescia, Antimo Casertano, Marina Cioppa e Davide Tassi, oltre a mostre, concerti e un’escursione in bicicletta. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e partecipare a iniziative culturali in città e dintorni.

Festa di Sant'Antuono 2018 - Lo scorso 8 dicembre 2017 sono partiti i preparativi per la "Festa di Sant'Antonio Abate edizione 2018" con la ... regione.campania.it

Evviva “sant'Antuono” e la cultura popolare - È il primo effetto del bel documentario di Luigi Ferraiuolo, Libera nos a malo, prodotto da Tv2000 e andato in onda ... avvenire.it

Celano riabbraccia Sant'Antonio Abate con il ritorno dei Carri, il calore dei falò e i sapori di una volta https://www.terremarsicane.it/celano-riabbraccia-santantonio-abate-con-il-ritorno-dei-carri-il-calore-dei-falo-e-i-sapori-di-una-volta/ #Attualità #Celano #LaMa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.