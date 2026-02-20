Una sfida dall' elevato coefficiente di difficoltà | dura trasferta ad Ostiano per la Life365eu
La Life365.eu affronta una trasferta difficile a Ostiano sabato sera alle 20.30. La squadra si prepara per incontrare la Fantini-Folcieri Ostiano, un avversario ostico e ben organizzato. La partita si presenta come una prova impegnativa, dopo le ultime vittorie consecutive. I giocatori sono concentrati e determinati a portare a casa un risultato positivo, nonostante le sfide sul campo. La sfida si annuncia intensa e ricca di emozioni per i tifosi presenti allo stadio.
Sabato sera, alle 20.30, torna in campo la Life365.eu, che sarà impegnata sul campo della Fantini-Folcieri Ostiano, per una sfida dall’elevato coefficiente di difficoltà. La formazione lombarda, in estate una delle principali candidate al salto di categoria, ha vissuto finora una stagione al di sotto delle aspettative ed ora occupa il sesto posto ed è in piena rincorsa ai primi tre posti che valgono la promozione nella prossima A3. Il cammino di Ostiano, nelle ultime settimane, è stato imprevedibile: tra fine 2025 e inizio 2026, le ragazze allenate da Valeria Magri hanno disputato quattro tie break consecutivi, cadendo a sorpresa contro Scandicci e Montespertoli, oltre che con Bologna, ma battendo anche l’Olimpia Teodora Ravenna.🔗 Leggi su Forlitoday.it
