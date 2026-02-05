Roma guariti sette bimbi con gravi malattie autoimmuni grazie alle cellule Car-T

A Roma, sette bambini con malattie autoimmuni gravi sono stati curati con successo usando le cellule Car-T. Dopo 24 mesi, i piccoli non mostrano più segni di malattia. Un ottavo paziente ha invece avuto un miglioramento notevole. La terapia sembra funzionare e dà speranza alle famiglie.

Otto bambini con gravi malattie autoimmuni che non rispondevano alle terapie convenzionali hanno potuto interrompere totalmente le cure immunosoppressive. Oggi sette sono in remissione completa, ovvero senza alcun segno di malattia dopo 2 anni, mentre l'ottavo, con sclerosi sistemica giovanile, mostra un miglioramento importante. Questo risultato di "straordinaria rilevanza" per il trattamento delle malattie autoimmuni pediatriche gravi è stato ottenuto con le cellule Car-T. I dati definitivi, con un follow-up oltre 24 mesi, dello studio coordinato dall'Ospedale Bambino Gesù con l'Università Erlangen, sono pubblicati su "Nature Medicine".

