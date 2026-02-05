Sette bambini su otto affetti da gravi malattie autoimmuni hanno raggiunto una remissione completa grazie alle cellule CAR-T. La terapia ha mostrato risultati promettenti, bloccando l’autoaggressione del sistema immunitario e offrendo speranza a chi non aveva risposte ai trattamenti tradizionali. Ora si aspetta di capire come questa soluzione potrà essere utilizzata su larga scala.

La remissione clinica completa in sette pazienti pediatrici su otto affetti da gravi malattie autoimmuni refrattarie ai trattamenti convenzionali. È l’incoraggiante risultato pubblicato in un studio coordinato dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma su Nature. Bambini e adolescenti coinvolti nello studio hanno potuto sospendere completamente le terapie immunosoppressive; sette di loro sono oggi in remissione clinica stabile, mentre l’ottavo paziente, affetto da sclerosi sistemica giovanile, mostra un miglioramento clinico significativo e progressivo nel tempo, con stabilizzazione del coinvolgimento d’organo e assenza di progressione di malattia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così le cellule CAR-T bloccano l’autoaggressione del sistema immunitario nei bambini con malattie autoimmuni

Approfondimenti su CAR T Cell

Un nuovo studio evidenzia come l'esposizione alle polveri sottili possa influenzare il sistema immunitario, favorendo alterazioni che spesso anticipano l'insorgenza di malattie autoimmuni.

A Roma, sette bambini con malattie autoimmuni gravi sono stati curati con successo usando le cellule Car-T.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su CAR T Cell

Argomenti discussi: Linfomi, nuova terapia CAR-T disponibile per chi non ha benefici dalla cura di prima linea; I nuovi farmaci anticancro nasceranno dalle nostre cellule; Linfomi, AIFA approva rimborsabilità CAR-T: la terapia chemio-free che cambia tutto; Comunicazione Italiana.

Cellule Car-T, una svolta anche per le malattie autoimmuni pediatricheLupus eritematoso e non solo: tutti i bambini trattati hanno interrotto le terapie e sette su otto sono in remissione completa. I risultati di uno studio ... repubblica.it

Studio del Bambino Gesù dimostra l’efficacia delle cellule Car-T nelle malattie autoimmuni dell’età pediatrica(Adnkronos) - Otto pazienti affetti da gravi malattie autoimmuni refrattarie ai trattamenti convenzionali hanno potuto interrompere completamente le ... tuobenessere.it

La classe 1^F della Scuola Secondaria, con la Prof.ssa Arianna Canu ha intrapreso un viaggio nella conoscenza delle caratteristiche delle cellule iniziando così il nuovo percorso nel mondo della biologia. L'approccio laboratoriale per lo studio delle cellule tra facebook