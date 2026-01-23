focolai di aviaria in aumento in europa virus osservato speciale col rischio del salto di specie

Negli ultimi mesi, l’Europa ha registrato un aumento dei focolai di aviaria, con oltre 60 casi segnalati in diversi Paesi, Italia compresa. Il virus, osservato speciale, presenta il rischio di un salto di specie, rendendo necessarie misure di contenimento, tra cui la prossima avvio di campagne di vaccinazione di massa per gli uccelli. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante da parte delle autorità sanitarie e agricole.

