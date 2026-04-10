Un viaggio tra musica e parole | Alessandro Fiori in concerto a Bertinoro

Sabato 11 aprile, il Circolo culturale La Rimbomba ospiterà un concerto con il musicista e cantautore Alessandro Fiori. L’evento fa parte della stagione musicale della zona e rappresenta uno degli appuntamenti principali in programma. La serata prevede l’esibizione dal vivo di Fiori, noto per le sue composizioni e le sue interpretazioni. L’ingresso è aperto al pubblico e l’organizzazione invita gli interessati a partecipare.

Sabato 11 aprile il Circolo culturale La Rimbomba ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale locale. Alle 21:30 salirà sul palco Alessandro Fiori, artista toscano tra i più originali e influenti della scena indipendente italiana degli ultimi vent’anni.Musicista eclettico e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Silvia Mezzanotte in concerto a Torino: un viaggio nell'anima di Mina tra musica e paroleIl palcoscenico del Teatro Alfieri di Torino si prepara a vibrare per un appuntamento di grande prestigio e intensità emotiva. Viaggio multisensoriale tra parole e musica con il Quartetto IndacoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Moto Contrario è un...