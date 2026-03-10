Viaggio multisensoriale tra parole e musica con il Quartetto Indaco

Il Quartetto Indaco presenta un viaggio multisensoriale tra parole e musica nella stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon. L’evento si terrà al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto a Tavagnacco e viene organizzato dall’Associazione di Promozione Culturale RiMeMuTe. La serata propone un’esperienza immersiva rivolta al pubblico, combinando performance musicali e narrativi in un contesto culturale locale.

Moto Contrario è un viaggio multisensoriale che esplora la musica come metafora dello smarrimento e della redenzione. La narrazione si sviluppa attraverso le parole di Clara Wieck-Schumann, moglie del compositore Robert Schumann, e di Sarah Kim-Cross, violinista anglo-coreana che condivide la sua esperienza personale nella lotta contro le difficoltà legate alla salute mentale. Due vissuti lontani nel tempo e nello spazio, ma che si incontrano lungo un comune percorso emotivo. La musica di Robert Schumann, che negli...