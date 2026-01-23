La Fondazione Carisap ha avviato il bando + Api, dedicato alla creazione di aree verdi e oasi fiorite per sostenere gli insetti impollinatori. L’iniziativa mira a proteggere api e altri insetti fondamentali per la biodiversità, contribuendo alla salute degli ecosistemi e delle comunità locali. Un impegno concreto per preservare le specie a rischio e favorire la sostenibilità ambientale.

La Fondazione Caripe rilancia il proprio impegno per l’ambiente con il bando + Api. Oasi fiorite per la biodiversità, un’iniziativa pensata per proteggere api e insetti impollinatori e, con loro, la salute degli ecosistemi e delle comunità locali. Api, farfalle e altri impollinatori sono fondamentali per la biodiversità e per la sicurezza alimentare, ma oggi sono sempre più minacciati dai cambiamenti climatici e dall’impatto delle attività umane. Da qui nasce il progetto + Api, che negli anni ha già contribuito alla creazione di una rete nazionale di oasi fiorite: spazi verdi pensati non solo per la tutela ambientale, ma anche come luoghi di educazione, inclusione e partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insetti impollinatori a rischio. Aree verdi per salvare le api: il bando della Fondazione Carisap

Lo studio innovativo. Insetti impollinatori. Censimento ’a vista’A Giannutri un gruppo di ricercatori delle Università di Pisa e di Firenze ha applicato un sistema finora utilizzato solo per i grandi vertebrati. lanazione.it

A rischio oltre il 40% degli insetti impollinatoriOltre il 40% degli impollinatori invertebrati è in pericolo nel mondo. In Europa quasi la metà delle popolazioni degli insetti impollinatori sta diminuendo e un terzo è già considerato minacciato. La ... ilrestodelcarlino.it

Pubblicato il bando della Fondazione Carisap per sostenere progetti ambientali dedicati agli insetti impollinatori. Domande entro il 10 marzo 2026 - facebook.com facebook

Un bando per proteggere le api, 60mila euro dalla Fondazione Carisap. Riguarda progetti per creare spazi verdi dedicati agli insetti impollinatori #ANSA x.com