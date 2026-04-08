Il 9 aprile 2026 torna su Rai 3 l’appuntamento settimanale con Un posto al sole, la soap che dal 1996 accompagna gli spettatori con le sue vicende. In questa puntata, Nunzio e Rossella si trovano a dover affrontare un trasferimento forzato. La serie continua a mantenere vivo l’interesse del pubblico con trame che coinvolgono i personaggi principali e le loro difficoltà quotidiane.

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: dopo la devastazione Nunzio e Rossella si trasferiscono. Nella puntata precedente dell’8 aprile 2026. Nella puntata dell’8 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nunzio e Rossella devono fare i conti con le conseguenze del violento temporale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 9 aprile 2026: Nunzio e Rossella costretti a trasferirsi

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