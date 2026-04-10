È stato annunciato un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo hotel e di uno spazio dedicato al coworking nel cuore della città. L’obiettivo è migliorare la vivibilità del centro storico e attrarre visitatori e professionisti, contribuendo alla riqualificazione dell’area. L’intervento riguarda un’area centrale, attualmente in fase di sviluppo, con l’obiettivo di favorire l’attività commerciale e il soggiorno nella zona.

Favorire la riqualificazione e la rivitalizzazione del centro storico attraverso il progetto di Rigenerazione Urbana (finanziato con fondi del Pnrr ) e il recupero e riuso funzionale di immobili comunali: è l’obiettivo che si è prefissata l’amministrazione comunale che sta lavorando alla predisposizione di un bando di concessione patrimoniale, rivolto ad operatori economici, per favorire l’insediamento di nuove attività economiche e, soprattutto, ricettive. In particolare, il discorso che l’amministrazione Calcinari sta portando avanti riguarda da vicino due immobili di proprietà comunale: l’ex casa di riposo (in via Cunicchio) "per dotare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo hotel e uno spazio per il coworking

Con gli Avvocati anche uno spazio di coworkingGli avvocati milanesi e lombardi sbarcano a Bormio per un progetto ambizioso di orientamento legale.

Uno spazio di coworking gratuito. L’apertura a Palazzo BorromeoLavorare (o studiare) in una sala di Palazzo Borromeo, con la possibilità di godersi uno scenario unico? Adesso si può ed è anche gratis.

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Temi più discussi: Dopo oltre trent'anni di abbandono l'ex teatro delle Arti verrà inglobato da un hotel di lusso; In uno storico palazzo di Venezia apre un hotel di lusso: i tre ristoranti sono firmati da un mega chef; Bologna punta al turismo di lusso: in arrivo un hotel a 5 stelle nel palazzo storico della Dogana in via Ugo Bassi; Il nuovo hotel Orient Express Venezia è un grande palcoscenico aperto alla città: culture diverse e un tocco femminile.

Il nuovo hotel Orient Express Venezia è un grande palcoscenico aperto alla città: culture diverse e un tocco femminileOrient Express Venezia mette al centro una nuova idea di lusso come cura, dedizione e cultura. Tra affreschi e design atemporale ... vogue.it

Orio, nasce un nuovo albergo a 4 stelle. Pronto tra un anno, avrà 260 stanzeI primi mezzi sono entrati in azione un paio di settimane fa. Si scava per gettare le fondamenta di un nuovo albergo che sorgerà presto nell’area di via Portico, a Orio al Serio, a pochi passi dal ... ecodibergamo.it

(Fernando Pellerano) Un nuovo hotel a cinque stelle aprirà in un palazzo storico di Bologna. Nel cuore pulsante della città, a duecento metri da piazza Maggiore e quindi anche dall’unico «stellato» presente in città, il Grand Majestic già Baglioni. A colmare - facebook.com facebook

In vetta a un nuovo hotel di Firenze apre grande rooftop panoramico per aperitivi Anni ‘60 per approfondire leggi l'articolo qui: x.com