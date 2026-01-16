Con gli Avvocati anche uno spazio di coworking

Gli avvocati milanesi e lombardi si uniscono a Bormio per un progetto di orientamento legale, promosso dall’Ordine di Milano e dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi. In collaborazione con Multiservizi Alta Valle, questa iniziativa mira a rafforzare i servizi professionali nel contesto dei prossimi Giochi Olimpici, offrendo uno spazio di coworking dedicato agli avvocati e supporto qualificato per le esigenze legali locali.

#referendumgiustizia La domenica d Roberto Cota 11 gennaio 2026 Referendum, spazio alla società civile. Il referendum sulla separazione delle carriere e sulla modifica della composizione del CSM si svolgerà il 22/23 marzo 2026.La campagna elettorale e facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.