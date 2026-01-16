Con gli Avvocati anche uno spazio di coworking
Gli avvocati milanesi e lombardi si uniscono a Bormio per un progetto di orientamento legale, promosso dall’Ordine di Milano e dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi. In collaborazione con Multiservizi Alta Valle, questa iniziativa mira a rafforzare i servizi professionali nel contesto dei prossimi Giochi Olimpici, offrendo uno spazio di coworking dedicato agli avvocati e supporto qualificato per le esigenze legali locali.
Gli avvocati milanesi e lombardi sbarcano a Bormio per un progetto ambizioso di orientamento legale. L’Ordine di Milano e l’Unione Lombarda Ordini Forensi infatti hanno formalizzato un accordo con Multiservizi Alta Valle, la società strumentale dei Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in vista dei Giochi Olimpici a Bormio offrendo orientamento professionale di alto livello. L’accordo prevede una serie di iniziative fino al 31 luglio 2026. Al centro della collaborazione un’attività di orientamento legale, che supporterà Bormio Turismo - Società Multiservizi nella gestione delle sue funzioni e dei servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
