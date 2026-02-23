Olimpiadi diffuse? Un modello da seguire Un' Italia da 30 e lode

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - L’ultimo spettacolo di musica è andato in scena alle 22.03, sulle note di "Olympia" di Roberto Cacciapaglia, dopodiché alle 22.30 il braciere in piazza Dibona è stato spento. Ma nella Conca d’Ampezzo il sipario su Milano Cortina 2026 era calato ancora in mattinata, con il duplice bilancio da un lato del Coni e dall'altro della Fondazione. «È un'Italia da 30 e lode», ha tirato le somme delle medaglie Luciano Buonfiglio, numero uno del Comitato olimpico nazionale. «I primi Giochi diffusi sono stati un modello di cui siamo stati orgogliosi pionieri e che ha funzionato dal punto di vista operativo», ha rivendicato Andrea Varnier, amministratore delegato dell'ente organizzatore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Italia, 30 (medaglie) e lode. Olimpiadi da far invidia al mondo, Meloni: “Orgoglio nazionale”Il successo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina deriva dalla straordinaria performance degli atleti italiani, che hanno conquistato 30 medaglie, un risultato storico.

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un’Italia da 30 e lode»Il presidente di Coni ha dichiarato che le Olimpiadi di Milano-Cortina si concludono con successo, dopo aver visto un aumento delle medaglie italiane rispetto alle precedenti edizioni.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

Olimpiadi, si chiudono i Giochi. Malagò: Un successo che ha unito l'ItaliaUn riscontro più che positivo per le prime Olimpiadi diffuse. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha presentato i numeri sui Giochi: 16 ... iltempo.it

Milano-Cortina, si chiudono i Giochi: Un’Olimpiade da 30 e lode. Malagò: Standing ovation dal CIOTrenta come le medaglie vinte dagli azzurri. Il presidente del Comitato: Formidabili dopo anni difficili, abbiamo fatto scuola. E il numero 1 del Coni Luciano Buonfiglio non si sbilancia su una poss ... msn.com

Alessandro Morelli. . Le più belle Olimpiadi della storia! Le prime diffuse su tante località, una grande vetrina e un volano che ha permesso di realizzare infrastrutture attese da decenni. Tutto grazie all’impegno della Lega da 8 anni a questa parte!1 - facebook.com facebook

Distanze di oltre 400 km, lavori incompiuti, tempi di percorrenza fino a 20 ore con i mezzi pubblici: la logistica delle “Olimpiadi diffuse” Milano-Cortina | Mappa di @FioriDaniele x.com