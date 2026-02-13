Zichichi e Giuli hanno partecipato alle esequie di uno scienziato di grande rilievo, morto lasciando un esempio concreto di rispetto e dialogo. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, mentre i due hanno sottolineato come il suo modo di confrontarsi con gli altri possa guidare tutta la comunità. Durante la funzione, sono state ricordate le sue intuizioni scientifiche e il suo impegno per promuovere la pace tra persone di diverse credenze.

“Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, di un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace che ci ha lasciato non soltanto degli studi straordinari, una conoscenza straordinaria ma un modello da seguire, il modello del dialogo, del confronto, al di là di ogni ideologia, di ogni appartenenza. Avete visto con quanto calore e per quanto tempo le persone che gli sono state vicine, i suoi familiari, i suoi amici, le autorità, lo hanno ricordato e fino all’ultimo hanno seguito il suo feretro. È il segno di un amore per un grandissimo italiano e di un modello da seguire da parte di tutta la comunità scientifica, istituzionale, civica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zichichi, Giuli: "Modello da seguire da parte di tutta la comunità"

Antonino Zichichi è morto a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo della scienza e della fede.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zichichi, Giuli: Grandissimo italiano e modello da seguire

Argomenti discussi: Zichichi, Giuli: L’Italia perde uno dei suoi figli migliori; È morto a 96 anni il fisico Antonino Zichichi; Addio a Antonino Zichichi: Il Ricordo di un Faro di Conoscenza nella Scienza e Cultura Italiana; Addio a Antonino Zichichi: Il Ricordo di un Faro di Conoscenza nella Scienza e Cultura Italiana.

Zichichi, Giuli: Modello da seguire da parte di tutta la comunità(LaPresse) Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, di un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di ... stream24.ilsole24ore.com

Giuli Zichichi persona straordinaria, ci ha lasciato un modello da seguireROMA (ITALPRESS) - 'Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto ... notizie.tiscali.it

Funerali Zichichi, presenti Mattarella e i ministri Giuli e Bernini: l'arrivo del feretro x.com

Zichichi, Giuli: “L’Italia perde uno dei suoi figli migliori” "La scomparsa del professor Antonino Zichichi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica e culturale della Nazione. Un faro di conoscenza sempre spiegata con semplicità, pacatezza e chiarezza. - facebook.com facebook