Un nuovo capitolo viene aperto nella collaborazione tra il marchio britannico e quello giapponese, segnando una fase di rinnovamento. La partnership, avviata anni fa, continua a evolversi attraverso una collezione che unisce elementi della tradizione british a dettagli dello stile giapponese. La collaborazione tra le due aziende si conferma come un progetto duraturo, con un focus sulla creazione di capi che riflettono l’unione di due culture distintive.

Baracuta svela un nuovo capitolo della sua collaborazione con Wacko Maria, a confermare il valore di una partnership che si è costantemente sviluppata nel corso degli anni. Si tratta infatti, di un progetto che supera il concetto stesso di moda e che vede i due brand - caratterizzati da identità distinte ma compatibili - uniti da un impegno condiviso verso autenticità e chiarezza di design. Baracuta, griffe del carnet di WP Lavori in Corso, gruppo internazionale creato da Cristina Calori nel 1982 che seleziona, distribuisce e licenza marchi autentici e di qualità sviluppandone il valore, è stato fondato a Manchester nel 1937, ed è da sempre uno dei marchi di abbigliamento heritage più apprezzati nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un mix perfetto tra tradizione british e spirito giapponese. Baracuta si reinventa

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