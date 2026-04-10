Un messaggio sui sani stili di vita il personale dell' istituto comprensivo 6 riunito in una camminata

Giovedì, il personale dell’Istituto comprensivo 6 di Forlì ha organizzato una camminata a cui hanno partecipato circa 50 persone, tra insegnanti e altri operatori scolastici. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e la prevenzione, invitando a dedicare del tempo al benessere fisico attraverso attività all’aperto. La passeggiata si è svolta lungo un percorso cittadino, coinvolgendo l’intera comunità scolastica.

Un messaggio diretto alla prevenzione e allo star bene in salute. E' quello che ha voluto mandare il personale scolastico dell'Istituto comprensivo 6 di Forlì, che giovedì ha organizzato una camminata a cui hanno partecipato circa 50 persone, tra insegnanti e altro personale in servizio nelle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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