Orlando è un giovane nobile alla corte di Elisabetta I, frequenta i salotti della Londra illuminista, viene inviato come ambasciatore a Costantinopoli e, dopo un sonno di sette notti, si risveglia in un corpo di donna: dal romanzo di Virginia Woolf e dal suo carteggio con la poetessa e amante Vita Sackville West, ecco "Orlando", inno alla libertà e al piacere, che Anna Della Rosa (nella foto), con la regia di Andrea De Rosa, porterà in scena da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo al teatro Storchi di Modena. Al Michelangelo, domani e mercoledì 25 Biagio Izzo racconterà "L’arte della truffa", poi giovedì 26 Veronica Pivetti demolirà la cultura maschilista nel suo monologo "L’inferiorità mentale della donna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Bano canta la resilienza: tra il visto negato per la Russia e il nuovo inno alla libertà nato sull’asse Cellino-TeheranAl Bano Carrisi si confronta con temi di attualità e cultura, tra il rifiuto del visto per la Russia e il nuovo inno alla libertà nato tra Cellino e Teheran.

“Play”, l’opera di Filippo Emiliani come inno alla libertà creativa“Play” di Filippo Emiliani è un vibrante inno alla libertà creativa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Orlando, inno alla libertà Con un nuovo amore; Le mutazioni di Orlando, al Teatro Studio Melato un inno alla libertà e alla scrittura; Le mutazioni di Orlando, al Teatro Studio Melato un inno alla libertà e alla scrittura; Interpreto Orlando e divento sia uomo sia donna: l'opera è un inno alla vita.

Le mutazioni di Orlando, al Teatro Studio Melato un inno alla libertà e alla scritturaAnna Della Rosa nello spettacolo diretto da Andrea De Rosa frutto dell’innesto sulla nuova traduzione di Nadia Fusini dei brani epistolari ... milano.repubblica.it

Interpreto Orlando e divento sia uomo sia donna: l'opera è un inno alla vitaIn scena il protagonista di Virginia Woolf vissuto 400 anni che sceglie il femminile. Parla Anna Della Rosa ... msn.com

Teatro Storchi / Teatro delle Passioni. . Dal personaggio di Orlando ideato da , un’opera poetica sul tema dell’` e i . Il regista affida il ruolo di protagonista ad - facebook.com facebook