Un grido di pace che unisce | anche Forlì risponde all' invito di Papa Leone XIV

Durante la giornata di Pasqua, il Papa ha rivolto un appello affinché le comunità cristiane si uniscano in preghiera per la pace. L'invito è stato diffuso a livello globale, coinvolgendo anche le persone di questa città, dove si svolgerà una veglia prevista per il sabato alle 18. L'iniziativa mira a far ascoltare un messaggio di speranza e unità in un momento di tensione internazionale.

Un invito forte, accorato, che attraversa tutta la cristianità e arriva anche nelle comunità locali. Nel giorno di Pasqua, Papa Leone XIV ha chiesto di “far udire il grido di pace che sgorga dal cuore”, invitando i fedeli a unirsi alla veglia di preghiera per la pace in programma sabato, alle 18. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Papa Leone XIV: la Ford ibrida che unisce Chicago eIl 28 febbraio, Jim Farley e sua moglie Lia hanno consegnato al Vaticano una Ford Explorer Platinum Hybrid 2026 assemblata a Chicago. Donald Trump ha invitato anche Papa Leone XIV a unirsi al “Board per la pace”"Stiamo riflettendo su cosa fare", ha commentato il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Udienza Generale 14 gennaio 2026 - Papa Leone XIV Temi più discussi: Un grido di pace che unisce: anche Forlì risponde all'invito di Papa Leone XIV; In preghiera per la pace in comunione con papa Leone XIV; Il Papa: Deporre le armi. L'annuncio di una veglia per la pace in San Pietro; Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro. Il grido di pace sgorga dal cuore. L’arcivescovo presiede la veglia di preghiera in cattedraleSarà un momento di unità guidato dalla preghiera e dal grande desiderio di pace che giunge da ogni parte del mondo. portalecce.it Papa Leone XIV indice una Giornata di preghiera: sabato 11 aprile, il mondo unito per la paceL'appello per la pace di Papa Leone XIV che chiama il mondo alla preghiera sabato 11 aprile. Unisciti all'intenzione del Pontefice. lalucedimaria.it Papa Leone XIV gioca con un pallone da basket al dito in Piazza San Pietro durante una visita della squadra di basket statunitense, gli Harlem Globetrotters. Uno dei giocatori ha aiutato il pontefice con il classico trucco di fronte a una folla che applaudiva. - facebook.com facebook Macron stasera in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, domani il faccia a faccia con papa Leone #ANSA x.com