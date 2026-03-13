Il 28 febbraio, Jim Farley e sua moglie Lia hanno consegnato al Vaticano una Ford Explorer Platinum Hybrid 2026, un modello prodotto a Chicago. La vettura ibrida è stata consegnata ufficialmente, rappresentando un collegamento tra l’industria automobilistica statunitense e il contesto ecclesiastico. La consegna si è svolta in presenza di rappresentanti del Vaticano e della Ford.

Il 28 febbraio, Jim Farley e sua moglie Lia hanno consegnato al Vaticano una Ford Explorer Platinum Hybrid 2026 assemblata a Chicago. Il veicolo, donato da Ford, è stato personalizzato con simboli di Chicago e della Basilica di San Pietro per l’uso interno del Pontefice. Robert Francis Prevost, noto oggi come Papa Leone XIV, ha un passato legato alla meccanica pratica maturato sulle strade delle Ande peruviane. La nuova auto rappresenta il ponte tra la sua origine americana e il suo ruolo attuale nella Città del Vaticano. Dalla strada di fango alle vie vaticane: il profilo dell’uomo che guida. L’esperienza di Robert Francis Prevost non si limita ai ponti di gomma o ai discorsi ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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