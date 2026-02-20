trump ordina al pentagono di pubblicare i file relativi agli ufo e agli alieni

Il presidente Donald Trump ha deciso di chiedere al Pentagono di rendere pubblici i file sugli UFO e gli alieni, dopo aver riscontrato molto interesse pubblico. La sua richiesta, annunciata su Truth Social, coinvolge il Segretario alla Difesa e altre agenzie, che dovranno avviare il processo di divulgazione di documenti riservati. Trump vuole che vengano condivise informazioni su fenomeni aerei non identificati, oggetti volanti misteriosi e altri dati collegati alla vita extraterrestre. La decisione arriva in un momento di crescente curiosità sui segreti governativi in materia.

Il presidente Donald Trump, giovedì sera, ha dichiarato che ordinerà al Pentagono e alle altre agenzie federali di pubblicare le informazioni che il governo americano possiede sugli alieni e gli UFO Trump ha scritto su Truth Social che «sulla base dell’enorme interesse dimostrato», incaricherà il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e altre agenzie competenti «di avviare il processo di identificazione e pubblicazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO), e a qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

