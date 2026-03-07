Nella conferenza stampa di vigilia del derby tra Milan e Inter, Cristian Chivu ha annunciato che Thuram non si è allenato oggi e potrebbe essere assente dalla partita. La 28esima giornata di Serie A si avvicina e le sue condizioni sono al centro dell’attenzione. Il francese, che avrebbe dovuto essere disponibile, non ha partecipato alle sessioni di allenamento previste.

Thuram out nel derby? Nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Milan, Cristian Chivu esce allo scoperto sulle condizioni dell’attaccante francese. “Ha un po’ di febbre e non è riuscito a fare l’allenamento di oggi – ha rivelato il tecnico interista – Speriamo domani sia al cento per cento e si possa mettere a disposizione”. L’assenza di Thuram sarebbe pesante, considerato che Chivu dovrà già fare a meno di Lautaro Martinez e Bonny è appena rientrato dal problema al polpaccio accusato sabato scorso contro il Genoa. Thuram dovrebbe comunque farcela, anche se la certezza si avrà solo domattina o nelle ore davvero a ridosso della stracittadina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Inter, Chivu fa scattare l’allarme Thuram: “Oggi non si è allenato”

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Milan Inter: «Ecco come stanno Bonny, Dumfries e Calhanoglu. Oggi Thuram non si è allenato! C’è solo da imparare da Allegri»

Chivu: "Thuram ha la febbre e non si è allenato... Calha ok, noi avanti con le nostre convinzioni"Ecco le parole di Chivu alla vigilia della partita contro il Milan: "È un derby, ci sono grandi ambizioni.

Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter Chivu fa scattare l'allarme....

Temi più discussi: Milan in ritiro, l'Inter no: il derby e l'avvicinamento opposto di Allegri e Chivu; Stramaccioni legge Milan-Inter: Chi sarà decisivo e perché. Il grande rammarico di Chivu...; Inter: Chivu ha deciso la formazione anti-Milan ma c'è ancora un dubbio; All'Inter resta solo l'ostacolo Milan, dal derby al derby: Chivu vuole vendicare l'andata e chiudere il discorso Scudetto, ma prima c'è la Coppa Italia.

Pagina 2 | Chivu verso Milan-Inter: Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante. Su Bastoni e Allegri...Le parole dell'allenatore dei nerazzurri alla vigilia del derby contro il Milan: Mi aspetto determinazione e convinzione ... tuttosport.com

Chivu verso Milan-Inter: Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante. Su Bastoni e Allegri...Le parole dell'allenatore dei nerazzurri alla vigilia del derby contro il Milan: Mi aspetto determinazione e convinzione ... tuttosport.com

#Chivu verso #MilanInter: “ #Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante". Su #Bastoni e #Allegri... x.com

Le dichiarazioni in conferenza alla vigilia di Milan-Inter https://mdst.it/3P4yaos #SportMediaset - facebook.com facebook