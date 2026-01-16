Sinner e Alcaraz vincono perché senza rivali? Il video di Federer ‘scatena’ i tifosi sui social

Recentemente, un video di Federer ha suscitato discussioni tra gli appassionati di tennis sui social media. Alcuni si chiedono se Sinner e Alcaraz siano vincenti perché privi di rivali, alimentando un dibattito sulla competitività attuale nel circuito. In questo contesto, analizzare i motivi delle loro vittorie e il livello di sfida offerto dagli avversari è fondamentale per comprendere meglio lo stato attuale del tennis professionistico.

(Adnkronos) –Sinner e Alcaraz vincono solo perché non c'è concorrenza? Un video che in queste ore sta facendo il giro dei social 'alimenta' il pensiero di alcuni appassionati. Alla vigilia degli Australian Open 2026, Roger Federer ha dato spettacolo alla Rod Laver Arena in un allenamento con Casper Ruud. Il fuoriclasse svizzero (che domani sabato 17 gennaio sarà protagonista nella cerimonia inaugurale del torneo) ha vinto 6 volte lo Slam australiano e su quel campo che lo ha visto tante volte dominatore ha incantato il pubblico, facendo sorgere un dubbio in tanti: "Ci fosse ancora lui, Sinner e Alcaraz vincerebbero così tanto?".

