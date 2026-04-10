Ultimissime Inter LIVE | nuovo stop per Lautaro Martinez Chivu formula le ipotesi per sostituirlo

Nella giornata di oggi, le notizie principali riguardano l’interruzione delle partite di Lautaro Martinez, che ha causato l’intervento dei medici e l’attesa di aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo, un ex calciatore e attuale collaboratore tecnico ha proposto diverse soluzioni per sostituire l’attaccante argentino in campo. Le notizie sono aggiornate in tempo reale attraverso le fonti ufficiali del club e le comunicazioni ufficiali.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 APRILE. Inter Como, Lautaro out dopo l’infortunio: tra Bonny ed Esposito ecco chi farà coppia con Thuram in attacco Inter Como, con il nuovo infortunio di Lautaro Martinez si apre un posto al fianco del ritrovato Thuram nell’attacco di Chivu. La situazione Infortunio Bisseck, si attendono novità per inizio settimana prossima: c’è ottimismo Infortunio Bisseck, si attendono novità per inizio settimana prossima: c’è ottimismo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: nuovo stop per Lautaro Martinez, Chivu formula le ipotesi per sostituirlo Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: ansia Lautaro Martinez, le probabili formazioni della gara contro il Lecce Ultimissime Inter LIVE: Lautaro Martinez a caccia della storia, l’intervista di AuderoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Temi più discussi: Stagione 2026/2027 – Chivu prepara un’Inter tutta nuova: le ultimissime; Inter-Roma stasera alle 20.45: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming; Formazioni ufficiali Inter-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Bisseck, Lautaro, Pio Esposito, Soulé e Malen; LIVE - Si RIPARTE, VOLATA SCUDETTO! Verso INTER-ROMA e NAPOLI-MILAN: ULTIME e PROBABILE. Centrocampo Inter tutto nuovo, quattro per quattro: tutti i nomiRivoluzione nel mercato dell'Inter. Fuori Frattesi, Mkhitaryan, Diouf e Calhanoglu. Dentro Massolin, Kone, Stankovic e uno tra Jones e Perrone ... interlive.it Inter, tegola Chivu: Bastoni di nuovo infortunatoLe ultime Inter news sull'infortunio di Bastoni, uscito contro la Roma per il problema alla caviglia. In dubbio per il Como ... interlive.it Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Roma x.com Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime - facebook.com facebook