Ultimissime Inter LIVE | Lautaro Martinez a caccia della storia l’intervista di Audero

Lautaro Martinez si prepara a scrivere un’altra pagina della sua storia all’Inter. Oggi, mentre l’attaccante argentino si allena con determinazione, arrivano anche le parole di Audero, che ha parlato della sua esperienza e delle sfide future. I tifosi nerazzurri restano incollati alle notizie, aspettando di vedere come si evolve questa stagione.

Lautaro Martinez a un passo dalla leggenda: contro il Torino può agganciare quell'icona nerazzurra. Nel mirino una speciale Top 3. Lautaro Martinez mette nel mirino il Torino in Coppa Italia: con un gol raggiungerebbe Boninsegna e si piazzerebbe dietro Altobelli e Meazza Audero a cuore aperto: «Poteva finire molto male, mi sono chiesto perché proprio a me.

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell’Inter: focus sulle probabili formazioni della partita contro il Lecce e l’intervista di Diouf.

L'Inter Bologna si conclude con un risultato di 2-0, grazie al raddoppio di Lautaro Martinez a pochi minuti dalla ripresa.

Argomenti discussi: Inter padrona anche a Cremona: segnano Lautaro e Zielinski, Chivu a +8 sul Milan; LIVE Alle 21 Borussia Dortmund-Inter, le ultime: c’è Thuram con Lautaro. Akanji centrale; L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero; Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Luis Henrique e Lautaro Martinez.

Quando si gioca Cremonese - Inter?Serie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Cremonese-Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

PAGELLE CREMONESE-INTER 0-2: Zielinski da applausi, Lautaro è ovunque. Frattesi senza famePagelle Cremonese Inter: voti top e flop da Zielinski a Lautaro Martinez passando per Frattesi Sommer e Bisseck ... interlive.it

