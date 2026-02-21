Ultimissime Inter LIVE | ansia Lautaro Martinez le probabili formazioni della gara contro il Lecce

Lautaro Martinez si presenta in ansia prima della partita contro il Lecce. La causa è l’ultimo allenamento, in cui ha accusato fastidi muscolari. I medici dell’Inter stanno monitorando la sua condizione, mentre il tecnico valuta se impiegarlo dall’inizio. La squadra si prepara a un match decisivo, con le formazioni ancora da definire. La sfida è in programma domani sera, e tutti gli occhi sono puntati sul numero 10 nerazzurro.

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: ansia Lautaro Martinez, le probabili formazioni della gara contro il Lecce

