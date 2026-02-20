Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 20 febbraio Vannacci fa crollare Meloni e Salvini | chi vincerebbe oggi
Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati oggi, venerdì 20 febbraio, la causa del calo di consensi di Meloni e Salvini è attribuibile alle recenti tensioni politiche e alle critiche pubbliche. Vannacci, generale coinvolto in polemiche, sembra aver influenzato l’opinione degli elettori, portando a uno spostamento di preferenze. Gli italiani si stanno orientando verso altri partiti come il Pd di Schlein e il Movimento 5 Stelle di Conte, mentre il consenso per la Lega di Salvini continua a diminuire. Le intenzioni di voto restano molto variabili e in continuo mutamento.
Per chi voterebbero gli italiani venerdì 20 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 6 febbraio, a destra cresce solo FI: tutti attendono l'effetto Vannacci
Leggi anche: Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 13 febbraio, Vannacci vola con Futuro Nazionale e la Lega crollaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sondaggio politico, le ultime intenzioni di voto: Futuro Nazionale al 3,9%, Lega in calo sotto AVS; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 13 febbraio, Vannacci vola con Futuro Nazionale e la Lega crolla; Referendum Giustizia, sondaggio: avanti il 'No' se è bassa l'affluenza; Sondaggi politici, destra e sinistra sono quasi pari: Vannacci toglie più voti a FdI che alla Lega.
Sondaggi politici: Vannacci, Lega, Avs. Le novità che emergono dalle intenzioni di votoGli ultimi dati di febbraio 2026 misurano soprattutto l’incidenza di Futuro Nazionale non solo su scala nazionale ma anche all’interno dell’alleanza di centrodestra. In crescita Fratoianni e Bonelli ... italiaoggi.it
Sondaggi politici 2026/ FdI-Pd-M5s tutti giù: Lega cresce nonostante Vannacci out. Referendum, No sale a -4%Sondaggi politici Only Numbers su partiti e Referendum: consensi per Sì e No rispecchiamo le divisioni tra le coalizioni. Tutti gli scenari ... ilsussidiario.net
Referendum giustizia: gli ultimi sondaggi di YouTrend, le tensioni interne a FdI e lo scontro governo-magistratura. #piazzapulita - facebook.com facebook
Referendum giustizia: gli ultimi sondaggi di YouTrend, le tensioni interne a FdI e lo scontro governo-magistratura. #piazzapulita x.com