Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 20 febbraio Vannacci fa crollare Meloni e Salvini | chi vincerebbe oggi

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati oggi, venerdì 20 febbraio, la causa del calo di consensi di Meloni e Salvini è attribuibile alle recenti tensioni politiche e alle critiche pubbliche. Vannacci, generale coinvolto in polemiche, sembra aver influenzato l’opinione degli elettori, portando a uno spostamento di preferenze. Gli italiani si stanno orientando verso altri partiti come il Pd di Schlein e il Movimento 5 Stelle di Conte, mentre il consenso per la Lega di Salvini continua a diminuire. Le intenzioni di voto restano molto variabili e in continuo mutamento.