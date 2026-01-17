Ultima Generazione | attivisti assolti per il blocco sull' Appia Nuova

Giovedì mattina a Roma, 21 attivisti coinvolti nel blocco nonviolento sull’Appia Nuova sono stati assolti da tutte le accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata. L’azione, parte della campagna Non paghiamo il fossile, è stata giudicata legittima dal tribunale, confermando l’importanza della protesta pacifica nel dibattito ambientale e sociale.

Assolti. Giovedì mattina, presso il tribunale di Roma, 21 persone imputate per l’azione di protesta nonviolenta realizzata il 24 aprile 2023 su via Appia Nuova nell’ambito della campagna Non paghiamo il fossile sono state assolte da tutte le accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata. "Al termine dell’udienza - scrivono in una nota stampa gli attivisti di Ultima Generazione - il giudice ha infatti pronunciato sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione, stabilendo che il fatto non sussiste; le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni". Giulio, giardiniere in pensione, assolto perché il fatto non sussiste ha dichiarato: "Io ricordo una giornata fredda e piovosa, tanto nervosismo, due persone che non arrivavano e di cui non si avevano notizie, una lunga attesa e poi il vi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Roma: Ultima generazione, assolti 21 attivisti da accuse per blocco Appia Nuova

Leggi anche: Ultima Generazione: Roma, tutti assolti per il blocco sull’Appia Nuova

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Attivisti climatici assolti. Con questa sono 57; Appia Nuova bloccata, nessun reato: assolti 21 attivisti di Ultima Generazione; Lesbo, assolti tutti gli attivisti. Si chiude il più grande processo di criminalizzazione della solidarietà; Grecia, Seán Binder e altri 23 attivisti assolti da tutte le accuse. Soccorrere migranti non è reato.

Roma: Ultima generazione, assolti 21 attivisti da accuse per blocco Appia Nuova - Ventuno militanti del movimento ambientalista "Ultima generazione" sono stati assolti ieri nell'ambito del processo relativo alla protesta avvenuta il 24 ... romadailynews.it