Uiltec | Claudio Di Caro segretario regionale

Durante il IV Congresso della Uiltec Toscana, tenutosi a Prato, è stato confermato Claudio Di Caro come segretario regionale della categoria. La riunione ha riunito i rappresentanti dell'organizzazione per discutere le prossime attività e le priorità del settore. La conferma di Di Caro è avvenuta attraverso le procedure di voto interne previste dall'organizzazione. L'evento ha visto la partecipazione di diversi delegati provenienti dalla regione.

Il IV Congresso della Uiltec Toscana, che si è svolto a Prato, ha confermato Claudio Di Caro (nella foto) alla guida della categoria regionale. Il Congresso, oltre agli adempimenti statutari, è stato un momento di confronto sulle principali criticità del sistema industriale toscano – tessile, chimica, manifattura, energia, farmaceutica e artigianato – in un contesto segnato da rallentamento economico, aumento dei costi energetici e forte instabilità internazionale. La Segretaria generale nazionale Uiltec, Daniela Piras, ha richiamato l’attenzione sulle pesanti ricadute della crisi energetica e sull’assenza di un quadro stabile di politiche industriali: "È indispensabile rafforzare l’indipendenza energetica dell’Italia per affrontare le instabilità globali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uiltec: Claudio Di Caro segretario regionale Leggi anche: Uiltec Bergamo: Cristian Verdi riconfermato segretario generale Lega Campania, Direzione Regionale a Napoli con il vice segretario federale Claudio DurigonDomani, lunedì 23 febbraio, alle ore 17:30, presso l’Hotel Ramada di Napoli (Via Galileo Ferraris, 40), si terrà la Direzione Regionale del partito.