Uiltec Bergamo | Cristian Verdi riconfermato segretario generale

Durante il IV Congresso Territoriale a Brignano, Cristian Verdi è stato confermato all’unanimità come segretario generale della Uiltec Bergamo. La sua riconferma è avvenuta alla presenza dei rappresentanti dell’organizzazione, che hanno votato all’unanimità per mantenere Verdi in carica. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’evento che ha visto coinvolti i membri della Uiltec locale.

Brignano. Cristian Verdi è stato riconfermato oggi all’unanimità Segretario Generale della Uiltec Bergamo durante il IV Congresso Territoriale. Al suo fianco in Segreteria ci saranno Maria Ferrante ed Elizabeth Derbali, una squadra che unisce esperienza e rinnovamento per guidare i lavoratori dei settori chimico, tessile, energia, gomma-plastica e vetro della provincia. Il congresso ha definito i principali obiettivi del nuovo mandato, con particolare attenzione alle sfide della “Grande Frammentazione” globale. Tra le priorità, la difesa del manifatturiero con un vero e proprio Industrial Deal per Bergamo, considerato il motore capace di garantire occupazione e dignità in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e protezionismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Congresso Fenealuil Bari, Loiudice riconfermato segretario generale Congresso Uiltrasporti Emilia Romagna: Fabio Piccinini riconfermato segretario generaleImportante il contributo del magistrato Catello Maresca, apprezzato da tutti i presenti, i lavori si sono conclusi con l’intervento del Segretario...