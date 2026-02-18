salute mentale degli adolescenti negli usa i social media sono a processo e oggi zuckerberg testimonia in tribunale

Mark Zuckerberg si presenta davanti a una giuria di Los Angeles per rispondere delle accuse legate all'impatto dei social media sulla salute mentale degli adolescenti. La causa nasce da una denuncia collettiva che accusa Meta di aver contribuito a problemi come depressione e ansia tra i giovani utenti. L'udienza si concentra su come le piattaforme siano progettate per mantenere gli utenti coinvolti, spesso a scapito del loro benessere. Oggi si decide se le responsabilità delle aziende tecnologiche devono essere maggiormente regolamentate.

Quella di oggi sarà una giornata particolarmente importante per il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg. Il 41enne fondatore di Facebook sarà infatti chiamato a testimoniare davanti ad una giuria di Los Angeles, in quello che potrebbe diventare un “ processo spartiacque ”. Il procedimento, infatti, punta a stabilire se le grandi aziende dei social media abbiano volutamente disegnato le loro app per attrarre e rendere dipendenti i minori ignorando i potenziali rischi per la loro salute mentale, al solo scopo di massimizzare i profitti. Come nasce la causa. Il processo, che si sta svolgendo presso la Corte Superiore di Los Angeles, è stato intentato da una donna di 20 anni, identificata nei documenti del tribunale come “KGM” o “ Kaley ”, e da sua madre. 🔗 Leggi su Panorama.it

Social network e salute mentale: processo storico contro Meta e Google per dipendenza giovanile.Los Angeles – Meta, la società madre di Instagram, e Google sono state chiamate in tribunale per un processo che potrebbe cambiare le regole sui social media, accusate di aver progettato piattaforme che aumentano la dipendenza tra i giovani e peggiorano la loro salute mentale.

