Coerenza tra studi effettuati e lavoro svolto | Italia in coda tra i paesi europei scontento il 56% In Germania il 25%

L’Italia occupa l’ultimo posto tra i paesi europei sulla coerenza tra studi e lavoro, con il 56% dei giovani insoddisfatti di questa relazione. La causa principale è la discrepanza tra formazione e mansioni effettive, che crea frustrazione tra i giovani lavoratori. Nel 2024, solo il 43,6% degli italiani tra 15 e 34 anni ritiene che il proprio percorso di studi corrisponda bene alle proprie responsabilità lavorative. La situazione si confronta con il 75% in Germania, dove la maggioranza dei giovani vede una buona corrispondenza.

Nel 2024 il 56,4% dei giovani tra i 15 e i 34 anni nell'Unione europea con un titolo di istruzione medio o alto dichiara una corrispondenza "molto elevata" o "elevata" tra il proprio percorso di studi e le mansioni svolte nell'attuale o nell'ultimo impiego. Il dato emerge dalle più recenti rilevazioni di Eurostat sulla transizione scuola-lavoro e si basa su una valutazione soggettiva degli intervistati, chiamati a collocare il proprio impiego su una scala che va da "molto elevata" a "nessuna corrispondenza".