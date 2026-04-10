Ucraina tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa Zelensky | Putin può farla durare

Da periodicodaily.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino ha commentato positivamente la proposta di una tregua di 32 ore avanzata dal leader russo in occasione della Pasqua ortodossa. La proposta riguarda un periodo di cessate il fuoco che potrebbe facilitare le celebrazioni religiose e ridurre temporaneamente le tensioni tra le due nazioni. La proposta ha suscitato reazioni e aspettative di possibili sviluppi nei giorni a venire.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto favorevolmente il cessate il fuoco di 32 ore che il leader del Cremlino Vladimi Putin ha proposto per la Pasqua ortodossa. E lo ha fatto sottolinenando che, se la Russia vuole, c'è la possibilità che gli attacchi non riprendano dopo la festività. "L'Ucraina ha ripetutamente affermato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.

Ucraina, Putin dichiara la tregua per la Pasqua ortodossaIl presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa.

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