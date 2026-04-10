Ucraina tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa Zelensky | Putin può farla durare

Il presidente ucraino ha commentato positivamente la proposta di una tregua di 32 ore avanzata dal leader russo in occasione della Pasqua ortodossa. La proposta riguarda un periodo di cessate il fuoco che potrebbe facilitare le celebrazioni religiose e ridurre temporaneamente le tensioni tra le due nazioni. La proposta ha suscitato reazioni e aspettative di possibili sviluppi nei giorni a venire.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto favorevolmente il cessate il fuoco di 32 ore che il leader del Cremlino Vladimi Putin ha proposto per la Pasqua ortodossa. E lo ha fatto sottolinenando che, se la Russia vuole, c'è la possibilità che gli attacchi non riprendano dopo la festività. "L'Ucraina ha ripetutamente affermato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Ucraina, Putin dichiara la tregua per la Pasqua ortodossaIl presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa. Argomenti più discussi: Ucraina, Putin annuncia la tregua: 32 ore per la Pasqua ortodossa; Putin annuncia tregua di 32 ore per Pasqua ortodossa; l'Ucraina dichiara che ne seguirà l’esempio; Putin annuncia tregua con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa; Ucraina, Putin annuncia tregua di Pasqua l’11 e il 12 aprile. Ucraina, raid russi su Dnipro alla vigilia della tregua pasqualeDopo l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, Zelensky sollecita il ripristino delle sanzioni sul petrolio russo, mentre l'Ucraina intensifica gli attacchi contro infrastrutture russe ... italiaoggi.it Il presidente russo #Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in #Ucraina per la Pasqua ortodossa. Il Cremlino sospenderà i bombardamenti dalle ore 16 di domani fino alla fine della giornata di domenica. 32 ore di cessate il fuoco, come accaduto già - facebook.com facebook Il cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa funzionerà questa volta x.com