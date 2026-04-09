Il presidente russo ha annunciato una sospensione temporanea delle ostilità in Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. La decisione riguarda un'interruzione delle operazioni militari, senza indicazioni su eventuali condizioni o durata. La tregua entrerà in vigore nelle prossime ore e si applica alle aree coinvolte nel conflitto. Nessun dettaglio è stato fornito sui piani successivi o sulle eventuali negoziazioni.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa. Lo riporta la Tass citando un comunicato stampa del Cremlino. “Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa, in vista dell’imminente festività ortodossa della Pasqua, viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell’11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026”, si legge nel comunicato. “Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa”, aggiunge ancora la nota. Scambio di salme tra Mosca e Kiev. Gli eserciti di Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di salme di soldati morti durante la guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Putin dichiara la tregua per la Pasqua ortodossa

Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.

Putin annuncia il cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: “Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stesso”Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.

Temi più discussi: Zelensky ripropone una tregua energetica con la Russia e il cessate il fuoco in Donbas; Viktor Orbán a Vladimir Putin: Sono pronto ad aiutare in ogni modo possibile; Zelensky: Sono pronto a incontrare Putin; Putin lancia un ultimatum all'Armenia per il rafforzamento dei legami con l'Ue.

Ucraina, Putin dichiara il cessate il fuoco di due giorni per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in occasione della Pasqua ortodossa. Lo stop delle ostilità entrerà in vigore per le forze armate russe dalle ore 15 italiane di sabato ... ansa.it

Guerra in Ucraina, Putin dichiara una tregua per la Pasqua ortodossaMOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa. Lo riporta la Tass citando un comunicato stampa del ... italpress.com

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Sachs che frequenta meeting di Dugin e diffonde disinformazione su rivoluzione ucraina del 2014 (e non solo) è tra gli ospiti preferiti di @corradoformigli, che ha bandito invece @CarloCalenda per avere detto la verità su Sachs in diretta. Questo è il giornalis x.com