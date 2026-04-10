Ucraina Putin annuncia una tregua per la Pasqua ortodossa

Il presidente russo ha comunicato una sospensione delle operazioni militari in Ucraina durante il periodo della Pasqua ortodossa, seguendo la richiesta avanzata dal leader ucraino. La decisione sarà valida per un periodo limitato e mira a permettere alle comunità religiose di celebrare le festività senza rischi. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali delle autorità russe.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua in Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa, come proposto dal leader ucraino Volodymyr Zelensky. Il cessate il fuoco durerà dalle ore 16 dell’11 aprile a tutto il 12 aprile. Mosca si aspetta che anche Kyiv segua il suo esempio, ha aggiunto il Cremlino. Il ministro della Difesa Andrej Belousov ha già ordinato al capo di stato maggiore Valeryij Gerasimov che le truppe «sospendano per questo periodo le azioni militari in tutte le direzioni», ma siano «pronte a eliminare tutte le possibili provocazioni da parte del nemico, così come qualsiasi azione aggressiva». Putin aveva dichiarato un cessate il fuoco di 30 ore anche in occasione della scorsa Pasqua, ma entrambe le parti si erano accusate a vicenda di averlo violato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, Putin annuncia una tregua per la Pasqua ortodossa Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua... PUTIN annuncia il CESSATE IL FUOCO per la pasqua ortodossa Temi più discussi: Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa; Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa; Ucraina, Putin annuncia tregua di Pasqua l’11 e il 12 aprile; Putin annuncia la mini-tregua per la Pasqua ortodossa: un giorno e mezzo senza bombe. Putin annuncia il cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stessoIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino. Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate del ... ilfattoquotidiano.it Guerra Russia-Ucraina, Putin annuncia la tregua di Pasqua: la reazione di ZelenskyPutin ordina lo stop delle operazioni per Pasqua, Zelensky guarda a una de-escalation mentre si preparano nuovi colloqui internazionali. notizie.it Il presidente russo #Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in #Ucraina per la Pasqua ortodossa. Il Cremlino sospenderà i bombardamenti dalle ore 16 di domani fino alla fine della giornata di domenica. 32 ore di cessate il fuoco, come accaduto già - facebook.com facebook Il cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa funzionerà questa volta x.com