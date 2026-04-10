UCI Marathon World Cup | sfida estrema tra i Pirenei a 2.200 metri
La HERO UCI Cross-country Marathon World Cup si svolgerà a Naturland Andorra nel 2026, con una tappa prevista tra i Pirenei a un’altitudine di 2.200 metri. La competizione coinvolgerà diversi atleti che si sfideranno su percorsi impegnativi tra le montagne. L’evento rappresenta una delle tappe principali del circuito mondiale di mountain bike, attirando i migliori ciclisti della disciplina.
La HERO UCI Cross-country Marathon World Cup si prepara a colpire il cuore dei Pirenei con la tappa di Naturland Andorra 2026. Gli atleti dovranno affrontare un percorso estremo che mette alla prova ogni fibra muscolare tra salite verticali e discese tecniche, in un contesto dove l’altitudine diventa il principale avversario. Il tracciato dell’edizione corrente introduce una novità tattica fondamentale per il circuito mondiale: un anello tecnico lungo circa 25 chilometri che i corridori affronteranno per tre volte complete. La sfida fisica inizia dal Naturland Bike Center, da cui si punta verso la quota di 2.157 metri di Roca de Pimes. Da lì, il percorso taglia le creste de Les Pedrusques, raggiungendo i 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: HERO UCI Marathon World Cup: il Naturland Bike Park di Andorra ospiterà la terza tappa; Capoliveri ospita la seconda tappa della 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup; Naturland Andorra: Terza tappa della 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup; Andorra e i Pirenei ospitano la terza tappa della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup.
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