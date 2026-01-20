L’edizione 2026 della HERO UCI Marathon World Cup inizia dalla Costa Blanca con il debutto di HERO Costa Blanca a Calpe. Questa nuova tappa si inserisce nel calendario internazionale, offrendo un percorso suggestivo tra i paesaggi della Comunità Valenciana. Un appuntamento atteso dagli appassionati di mountain bike, che segna l’inizio di una stagione ricca di sfide e competizioni di alto livello.

C’è un “ticchettio” che si sente sui sentieri della Comunità Valenciana, nella provincia di Alicante: è il conto alla rovescia per HERO Costa Blanca, la nuova tappa che inaugura la HERO UCI Cross-Country Marathon World Cup 2026. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio 2026 a Calpe, in Spagna, con un weekend ricco di eventi che accompagnerà atleti e pubblico verso la partenza. Hashtag ufficiali: #HERO #UCImountainbike #HEROWorldCup #HEROUCIMarathonWorldCup #GripyourDestiny Un esordio attesissimo: 82 km e 2.700 metri di dislivello. La prima edizione di HERO Costa Blanca promette subito spettacolo e fatica vera. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - L’edizione 2026 di HERO UCI Marathon World Cup scatta dalla Costa Blanca: debutta HERO Costa Blanca a Calpe

