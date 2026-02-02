UCI Cinemas Casoria in arrivo la rassegna dedicata ai grandi film nominati agli Oscar

Questa settimana, a Casoria, apre la nuova rassegna di film proposta da UCI Cinemas. Oltre ai film nominati agli Oscar, ci saranno anche film d’animazione per grandi e bambini, pellicole in lingua originale e horror per chi cerca brividi. La multisala si prepara ad accogliere gli spettatori con un’offerta variegata e ricca di novità.

Grazie a UCI Cinemas Casoria, oltre ai film candidati ai premi assegnati dall'Academy, tornano le animazioni per tutta la famiglia, i titoli in versione originale e le pellicole horror. UCI Cinemas Casoria propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema: la rassegna Oscar, un nuovo appuntamento dedicato ai film in corsa per i prestigiosi premi internazionali. In attesa di scoprire quali titoli si aggiudicheranno le ambite statuette assegnate dall'Academy, gli spettatori di UCI Cinemas Casoria potranno dunque recuperare i titoli in lizza ogni lunedì. Dai cartoni animati alle nuove avventure, i film della rassegna Kids Club sono un'occasione di divertimento per grandi e piccini.

