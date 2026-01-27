Travolto in bici da un’auto | muore a 36 anni mentre va al lavoro

Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Rolo ha causato la morte di un operaio di 36 anni, investito mentre si recava al lavoro. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Martin Luther King e via Prati. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Rolo (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 – Un operaio di origine pakistana, di 36 anni, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto poco prima delle 7 di stamattina a Rolo, all’incrocio tra via Martin Luther King e via Prati, alle porte del paese. È morto Franco, il malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a Senigallia L’uomo, M.T., che viveva a Fabbrico, era diretto nella zona industriale Ranaro di Reggiolo per recarsi al lavoro, in un’azienda di carpenteria metallica. All’incrocio, per cause al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Guastalla, si è scontrato con la sua bici elettrica con un’autovettura Golf che arrivava dalla opposta direzione, condotta da una ragazza, rimasta fisicamente illesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Rolo ReggioEmilia

Un tragico incidente a Rolo si è verificato questa mattina, causando la morte di un uomo di 36 anni mentre si recava al lavoro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rolo ReggioEmilia

