Ubriaco travolge 3 ciclisti | uno è morto un altro è gravissimo al Civile

Giovedì mattina a Treviglio, in Via Canonica, un uomo di 48 anni ha investito tre ciclisti mentre era alla guida in stato di ebbrezza, risultando positivo all'alcol test. Uno dei ciclisti è deceduto sul colpo, mentre un altro si trova in condizioni gravissime all'ospedale civile. La terza persona coinvolta ha riportato ferite lievi. L'incidente ha generato grande shock tra i residenti della frazione di Geromina.

Drammatico incidente giovedì mattina alla Geromina di Treviglio, frazione a nord del paese: in Via Canonica un automobilista di 48 anni, residente in zona e poi risultato positivo all'alcol test, ha travolto tre ciclisti, padre, fratello e figlio, uccidendone uno sul colpo e ferendone gravemente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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