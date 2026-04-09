Automobilista ubriaco investe tre ciclisti a Treviglio | morto il 33enne Flavio Leoni gravissimo lo zio

Un uomo di 33 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto in via Canonica a Treviglio. L'automobilista coinvolto, risultato positivo all'alcoltest, ha travolto anche altri due ciclisti, uno dei quali si trova in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere elementi sull’incidente. La vittima, identificata come il 33enne, era in bicicletta al momento dell'impatto.