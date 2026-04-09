Automobilista ubriaco investe tre ciclisti a Treviglio | morto il 33enne Flavio Leoni gravissimo lo zio
Un uomo di 33 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto in via Canonica a Treviglio. L'automobilista coinvolto, risultato positivo all'alcoltest, ha travolto anche altri due ciclisti, uno dei quali si trova in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere elementi sull’incidente. La vittima, identificata come il 33enne, era in bicicletta al momento dell'impatto.
È Flavio Leoni il 33enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un automobilista positivo all'alcoltest in via Canonica a Treviglio (Bergamo) mentre era in sella alla sua bicicletta. Trasportato in ospedale, è gravissimo anche lo zio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Treviglio, auto investe tre ciclisti: gravissimo un 33enne. Il guidatore è positivo all’alcoltestTreviglio (Bergamo), 9 aprile 2026 – Il sorpasso azzardato, lo schianto violentissimo e un bilancio piuttosto serio.
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Ubriaco al volante travolge tre ciclisti a Treviglio (Bergamo): morto Flavio Leoni, il più giovaneLa vittima dell’incidente, avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, si chiamava Flavio Leoni e da tempo viveva a Parigi, dove lavorava per il Gruppo Cassa depositi e prestiti francese. milano.repubblica.it