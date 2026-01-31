Ritorno di fiamma per Sulemana | resta viva anche pista Alisson

Il Napoli torna a puntare forte su Sulemana, ma non lascia da parte la pista Alisson. La società azzurra continua a muoversi con decisione, cercando di rafforzare la squadra in più direzioni contemporaneamente. Le trattative sono ancora in corso e nessuna soluzione è stata ancora definita. I tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, intrecciando più trattative in contemporanea per rinforzare il reparto offensivo. Se da una parte l’operazione per Alisson Santos dello Sporting Lisbona appare ben avviata, dall’altra il club azzurro ha riaperto un fronte che sembrava ormai raffreddato: quello che porta a Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. Secondo Sky Sport, nelle ultime ore il nome dell’esterno ghanese è tornato con forza sul tavolo della dirigenza partenopea. La sua situazione è strettamente collegata alle dinamiche in attacco della Dea, soprattutto dopo lo stop nella trattativa che avrebbe potuto portare Ademola Lookman al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli continua a seguire Kamaldeen Sulemana, anche se la Roma si mostra molto interessata al giocatore.

